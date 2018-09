Fiorentina, Biraghi esulta: "Con la SPAL una grande prova di maturità"

CRISI ROMA, RITIRO E DI FRANCESCO HA TEMPO FINO AL DERBY. KARSDORP PUÒ LASCIARE I GIALLOROSSI. FIORENTINA, SI LAVORA AL RINNOVO DI CHIESA. MILAN, LEONARDO SUONA LA CARICA: “TORNIAMO SQUADRA DOMINANTE” - Suona l’allarme in casa Roma. La sconfitta contro il Bologna, unita ad altre prestazioni...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 settembre

Lazio, i convocati di Inzaghi: ancora out Berisha

Juve, Allegri lavora all'intesa CR7-Dybala: stasera in campo entrambi

Milan, Cutrone non recupera: il problema alla caviglia lo tiene fuori

Milan, Caldara out con l'Atalanta. Ma era già destinato alla panchina

Atalanta, Gomez dinanzi al tabù Milan: un solo gol in 11 precedenti

Atalanta, riecco Pasalic: chance dal 1' contro il suo ex Milan

Amelia: "Gattuso come Gasperini, nello spogliatoio si fanno rispettare"

Samp, ripresa immediata: palestra e piscina per Caprari e Kownacki

CR7 a caccia di gol: più tiri in campionato di tutto il Frosinone

Padova, Clemenza: "Contento per il gol. Ottenuto un buon punto"

Rizzoli sul VAR: "Gol DiFra regolare. Ilicic? Con la SPAL non era rigore"

Un post condiviso da Cristiano Biraghi (@cristianobiraghi34) in data: Set 23, 2018 at 2:53 PDT

Il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi ha commentato su Instagram la bella vittoria di sabato pomeriggio contro la SPAL. Questo il suo post: "Grande prestazione e grande prova di maturità. Andiamo avanti tutti uniti anche e soprattutto con la spinta del nostro splendido pubblico! Grazie per il supporto".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy