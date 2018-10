Fiorentina, Biraghi: "Faremo di tutto per l'Europa. Roma da Champions"

© foto di Federico De Luca

Cristiano Biraghi, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport in vista della prossima sfida contro i giallorossi: "La Roma punterà alla Champions e noi a far meglio dell'anno scorso. Vogliamo fare di tutto per entrare in Europa League anche se non sarà facile. Dovremo fare la partita ed essere aggressivi e dovremo essere bravi in difesa perché la Roma ha un grande potenziale offensivo. Giochiamo in casa e vogliamo dare continuità ai risultati casalinghi visto che siamo ancora imbattuti. Non è mai semplice per le squadre che vengono qua a giocare, i tifosi ci sostengono sempre".