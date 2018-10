Fiorentina, Biraghi: "Ho detto no al Milan. Pioli crede in me"

© foto di Federico De Luca

Intervista al QS di Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina. Il giocatore ex Pescara ha parlato del presente in viola e dell'ultimo mercato: "Mi voleva il Milan. Ho parlato con Pioli, ho chiesto se aveva fiducia in me e lui mi ha risposto di sì. Avere fiducia non significava mica avere il posto fisso da titolare, non chiedevo questo. Volevo sapere se ero di troppo, in quel caso avrei tolto il disturbo, ma ho capito subito che non era così. Ho chiamato il mio procuratore e gli ho detto di rispondere no grazie, prima ancora di cominciare la trattativa".