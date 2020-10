Fiorentina, Biraghi: "L'assenza di Ribery non può essere un alibi. Rinnovo? Sto bene qua"

Cristiano Biraghi, difensore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria, iniziando da Federico Chiesa: "Normale che i giocatori importanti vengano accostati alle grandi squadre: a noi non ci ha salutati, e ha dimostrato di esserci con la testa. Sa che finché è qua deve dare tutto per la maglia, noi siamo tranquilli, e speriamo sempre nel suo bene. Qualsiasi sia la scelta".

Cos'è successo oggi?

"Venivamo da una bella gara a San Siro, ma siamo usciti con zero punti. Siamo una squadra giovane, quest'anno è arrivato qualcuno d'esperienza e dovremo tutti imparare al più presto: per fare un bel campionato queste partite vanno portate a casa".

Quanto manca Ribery?

"Lui è un campione e se non c'è si sente, ma non può essere un alibi se vogliamo fare un bel campionato. A volte abbiamo commesso errori ingenui e preso ripartenze pur sapendo come avrebbe giocato la Samp. Questo ci ha penalizzato, ed è un peccato: non si deve solo dire a voce che si deve fare bene".

Ha rinnovato?

"Ancora no, ma sono contento qua".