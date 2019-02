© foto di Federico De Luca

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha così parlato a DAZN subito dopo il fischio finale della gara pareggiata sul campo dell'Udinese: "Normale che giochiamo sempre per vincere. Abbiamo affrontato una squadra tosta, che si è difesa molto bene e fin dall'inizio ha fatto quanto preparato. Pensiamo alla prossima adesso. Stanchi per le tante partite? Anche quello può essere un fattore ma non cerchiamo scuse. Chi ha giocato oggi è perché stava bene. Sono contento per Edimilson, nelle ultime è stato sfortunato quando ha calciato. Abbiamo un attacco eccezionale, capita di non segnare una volta. Astori? È sempre dentro di noi. Normale che qui a Udine tornare è dura, perché non abbiamo un buon ricordo".