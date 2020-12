Fiorentina, Biraghi nel mirino della Lazio: possibile scambio con Caicedo

Cristiano Biraghi è finito nel mirino della Lazio. Secondo quanto riporta Il Tempo nella propria edizione odierna, il laterale ex Inter è uno dei possibili colpi giallorossi insieme a Darko Lazovic del Verona sull'agenda di Tare. Per il momento rimane solo un'idea, ma la Fiorentina potrebbe chiedere Caicedo come pedina di scambio visto anche che il centravanti non ha digerito l'esclusione di San Siro contro il Milan.