Fiorentina, Biraghi: "Non vogliamo perdere contro la Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, è intervenuto al termine del match contro il Bologna (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Cosa sta succedendo a questa Fiorentina?

"Non è un discorso di attaccanti, loro vanno supportati. Servono palloni per fare gol, dobbiamo migliorare tutti. Prendiamo gli aspetti positivi, abbiamo tenuto la porta inviolata. Creiamo gioco, è un peccato lasciare punti per strada".

Siete condizionato dalla mancanza della vittoria?

"A livello di gioco non abbiamo cambiato nulla. È normale che quando non si vince non ci si diverte. Manca solo il gol, stiamo facendo quello che dobbiamo fare".

Che Fiorentina serve contro la Juventus?

"La Juventus è un gradino sopra a tutte. Noi in casa arriviamo da una striscia positiva, di certo non vogliamo perdere contro la Juventus. Questa partita è importante per tutti. Dobbiamo dare quel qualcosa in più per dare la svolta e regalare una gioia ai nostri tifosi".