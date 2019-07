Fiorentina, Biraghi: "Questo l'anno zero. La squadra rispecchierà la città"

Fonte: Dall'inviato a Moena

Cristiano Biraghi, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Moena: "L'anno scorso abbiamo cercato di capire cosa non andava. La sconfitta in Coppa Italia ci ha fatto male. Penso che quest'anno sarà l'anno zero. Dobbiamo cancellare ciò che è stato tenendoci dentro la voglia di rivalsa dopo la fine dell'anno scorso. Quelli che arrivano devono calarsi subito nella realtà e nel gruppo che abbiamo creato. La squadra rispecchia la città: non molla mai e suda per la maglia".