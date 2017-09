Fiorentina, Biraghi: "Sono in uno dei più grandi club in Italia, qui a lungo"

© foto di Federico De Luca

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato della vittoria contro il Verona e non solo in una lunga intervista concessa ai microfoni di Lady Radio: "La vittoria ci serviva, se arriva così ancora meglio. Ci mancavano i tre punti, le prestazioni pur con qualche errore c'erano state. Da domenica è iniziato il nostro campionato. Sappiamo che dobbiamo migliorare in tante cose, ci sono molti nuovi e non lavoriamo insieme da tanto. Ma una vittoria così non arriva per caso: abbiamo qualità e dobbiamo lavorare ogni giorno per fare il massimo fino alla fine dell'anno. Ancora dobbiamo amalgamarci bene. Alcuni stranieri ancora faticano con l'italiano ma siamo tutti bravi ragazzi e vogliamo fare gruppo. Siamo vogliosi di dimostrare, essendo giovani. Benassi? Lo conosco da tanto, abbiamo passato momenti belli e brutti in U21, con gioie e dolori. Abbiamo un certo tipo di rapporto ma mi trovo bene con tutti: anche gli stranieri sono a posto. Normale parlare di più con gli italiani, condividiamo la lingua. In una stagione ci saranno momenti difficili e quelli belli: l'importante è rimanere equilibrati. Non gioire troppo né demoralizzarsi troppo. Io i problemi li leggevo da fuori, da quando sono arrivato il calore dei tifosi è stato importante. Anche dopo il ko con la Samp sono stati con noi, e a Verona sapevamo di avere supporto. Siamo uniti con la tifoseria: sappiamo che sono importanti, e viceversa. Insieme possiamo raggiungere buoni obiettivi. La cosa più importante, oltre al risultato, è rendere conto alla piazza e alla società, dando il massimo di quello che abbiamo. In campo può succedere di tutto, ma approccio e voglia non devono mai mancare. Fin qui non sono mai mancati e non mancheranno".

L'arrivo a Firenze: "Mi ha contattato l'agente, che ringrazio, e in tre-quattro ore ero a Firenze. Avevo fatto la preparazione con il Pescara: anche se ero in uscita avrei dovuto farmi trovare pronto sin da subito. Per ora mi è servito, vediamo. Questa è un'occasione importante, non so se della vita: do il massimo tutti i giorni e poi vedo cosa viene. È uno dei più grandi club in Italia, e ogni volta che ho indossato questa maglia ho avuto una grande emozione. Mi fermerò a Firenze: non voglio spostarmi. Sono arrivato in una società importantissima, che ne ha poche davanti. Non vedo motivi per spostarmi".