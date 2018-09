Fiorentina, Biraghi: "Vincere in giornate non delle migliori dà fiducia"

© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha commentato in mixed zone il successo sull'Atalanta: "La punizione? Non mi ero accorto che la palla fosse entrata, sono contento per la squadra perché abbiamo vinto in una giornata in cui non eravamo brillanti, il gol viene dopo. Le scorie dopo martedì? Oggi eravamo poco brillanti per le tante partite in pochi giorni, abbiamo giocato contro una squadra fisica - riporta Firenzeviola.it - vincere in giornate non delle migliori dà fiducia. Abbiamo fatto un buon lavoro, il campionato però è lungo e dobbiamo continuare con i valori che ci hanno per ora contraddistinto. La Var cambiata e il suo utilizzo? Non è un argomento che ci tocca, noi sappiamo che se c’è un episodio dubbio la tecnologia interviene. Non ho mai parlato di arbitri, parliamo di quello che ci riguarda. Le polemiche? Nel calcio ci sono da sempre e continueranno ad esserci. Chiesa cascatore? Fede è un giocatore forte, veloce che prende tante botte, tutti gli avversari provano a fermarlo anche con la forza, non vedo dove possa simulare. A Milano ha preso un calcio da Asamoah che manca poco gli toglie la gamba... Le parole di Cognigni? Si è esposto pubblicamente, ma la società ci ha sempre dato sostegno e supporto".