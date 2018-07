Fiorentina, Biraghi: "Vogliamo migliorare rispetto allo scorso anno"

Tramite El Chiringuito arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione di Cristiano Ronaldo: secondo il programma iberico nella riunione di stasera fra Florentino Perez e Jorge Mendes è stata ribadita la volontà del giocatore di lasciare Madrid, così come quella del club di non spingere...

Juve-CR7, El Chiringuito : Ronaldo ribadisce, vuol partire. Via libera Real

Entella, interessamento del Cluj per De Luca

Rieti, in pachina arriva il portoghese Chèu

Cuneo, fatta per Pavarese. Ora il tecnico

Sicula Leonzio, biennale per Cozza

Pisa-Alessandria, si lavora per uno scambio in porta

Feralpisalò, fumata bianca per Dettori al Potenza

Pisa, Moscardelli ok. Ma adesso le cessioni

Mestre, ancora in bilico l'iscrizione al prossimo campionato di C

Lucchese, fideiussione ok. Adesso tocca agli stipendi

Teramo, contratto annuale per Piccioni

Siracusa, il 66% delle quote ad Alì

Giana Erminio, risoluzione consensuale per Concina

Il terzino viola Cristiano Biragh i ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti a margine della sessione autografi al Fiorentina Store: "Si riparte, vogliamo migliorare rispetto allo scorso campionato, aspettiamo i tifosi viola domani all'allenamento a porte aperte ed in ritiro a Moena. Abbiamo bisogno del vostro calore. Ho visto le nuove maglie adesso, sono davvero belle: mi auguro di vedere tanti tifosi con queste nuove maglie allo stadio", riporta Firenzeviola.it .

