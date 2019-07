Fiorentina, blindato Dragowski: sarà lui il titolare nella prossima stagione

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina non intende cedere Bartlomej Dragowski e anche se il portiere non ha abbandonato l'idea di poter andare a giocare altrove la posizione della società gigliata è chiara. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il club considera infatti il polacco il titolare della prossima stagione e non accetterà le eventuali offerte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.