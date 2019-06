Fiorentina, blitz a Firenze per De Zerbi: inizia il casting di Commisso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scrive La Nazione, venerdì sera Roberto De Zerbi è arrivato a Firenze e la sensazione è che, dunque, si possa trattare di uno degli allenatori selezionati per il casting di Commisso in vista della costruzione della Fiorentina. Il tecnico è legato al Sassuolo da un contratto in scadenza nel 2020 e se i viola decidessero pertanto di puntare su di lui dovranno prima trattare con il club emiliano. In ogni caso esiste una clausola rescissoria di 3 milioni di euro.