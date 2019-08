Fiorentina, Boateng: "Con Chiesa ci divertiremo. Commisso positivo"

Dopo la conferenza stampa di presentazione da neo giocatore della Fiorentina, Kevin Prince Boateng ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Pradè, parlando di me e di Firenze mi ha detto che il bello deve stare con il bello e mi ha convinto. Sono contento perché non mi vede solo come un giocatore ma anche come uomo ed è bellissimo sentire questo".

In che ruolo le piacerebbe giocare?

"Devo ancora capirlo, sono qui solo da quattro giorni. Vediamo dove mi vede il mister, io mi sento bene davanti, ma sia come trequartista che come seconda punta che come attaccante centrale".

Come si sta trovando con Chiesa?

"È simpatico, mi ha dato il benvenuto in famiglia e in campo ci cerchiamo molto. Credo che si divertiremo tanto quest'anno".

Lo sa che un gol alla Juve la farebbe diventare un idolo dei tifosi viola?

"Prima pensiamo al Napoli, penso solo a fare bene, non è importante segnare ma fare bene per la squadra e aiutare i miei compagni".

Perché ha scelto il numero 10?

"Mi è sempre piaciuto ed era libero. È pesante ma mi piace molto".

Cosa pensa di Commisso?

"Mi ha chiamato e mi ha detto che non vede l'ora di arrivare e parlarmi. È un personaggio positivo non solo per la Fiorentina e per Firenze ma per tutto il calcio italiano".