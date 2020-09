Fiorentina, Boateng in uscita: il Las Palmas propone un triennale

Il Las Palmas continua a far sul serio: secondo quanto riportato da Radio Marca GC, il club spagnolo è deciso a riportare Kevin Prince Boateng nelle Canarie e per farlo ha proposto al ghanese un contratto triennale. Il Las Palmas, che milita nella seconda serie spagnola, può sfruttare la situazione non idilliaca di Boateng a Firenze, visto che l’attaccante è stato dichiarato da Pradè fuori dal progetto tecnico. Per l'ex tra le altre di Milan e Schalke, quello al Las Palmas sarebbe una chance per rilanciarsi in un'isola dove, quattro anni fà, ha disputato una delle migliori stagioni in carriera.