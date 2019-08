Fiorentina, Boateng: "Qui grazie a Melissa. Chiesa di un'altra categoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kevin-Prince Boateng ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione. Eccone un estratto: "Io sono qui anche per merito di Melissa (Satta, ndr), potrei dire anche soprattutto, visto che a Firenze e nella Fiorentina mi sto trovando benissimo. Ha avuto una voce importante in capitolo. E’ innamorata della città, la conosce bene, ha fatto il tifo per questa soluzione.

Quali sono gli obiettivi per questa stagione?

Non ha senso fare pronostici ora, ci sono almeno dieci squadre che possono lottare per andare nelle coppe e il primo nome da aggiungere è quello del Cagliari. Sarà una serie A molto bella da vedere, anche per questo mi ha fatto piacere restare qui. Mi rivoleva anche l’Eintracht ma credo che il livello del campionato italiano quest’anno sia superiore rispetto alla Bundesliga.

Cosa ne pensa di Federico Chiesa?

Ragazzi davvero, non ho mai visto un giocatore così forte vestito così male... Devo portare Federico a fare shopping, ma parecchio eh, si veste in modo improbabile. Perché per il resto, mamma mia, che numeri ha... E fuori è un bravo ragazzo: mi ha detto che non può camminare in centro a Firenze, perché la gente lo ferma in continuazione. Io gli ho risposto: che dovrei dire io, che mi conoscono in tutto il mondo, mica solo a Firenze come te ... Insomma, scherziamo spesso. Credetemi, Chiesa è di un’altra categoria. Ha tutto: tecnica, forza, velocità, tenacia, tiro, dribbling. Se avrà la testa giusta, potrà diventare uno dei tre giocatori più forti del mondo. Forse addirittura il più forte, lui si può far male solamente da solo".