Kevin Prince Boateng, neo giocatore della Fiorentina, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche di Dusan Vlahovic: "È fortissimo anche lui. Ha dei colpi che non hanno in tanti. Fisicamente è eccezionale e può diventare molto importante. Mi ricorda un po' Ibrahimovic anche perché alza le gambe come lui. Voglio tenerlo d'occhio e può aiutare questa squadra. Non credo che ancora sappia di poter diventare subito forte e io voglio dirgli che può cambiare le partite subito".