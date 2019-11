Fiorentina, Bobby Duncan: "Gerrard forse tifa viola. Qui sto benissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Fiorentina Primavera Bobby Duncan ha rilasciato una lunga intervista al sito ViolaNation.com raccontando le sue sensazioni dopo i primi mesi passati in maglia viola. Ecco le parole più importanti: "La mia esperienza a Firenze sta andando bene: la parte della città che preferisco è Piazza Ferrucci: mi sento come a casa quando la vedo. Mi piace stare con tanta gente intorno. La gente adesso ha iniziato a riconoscermi: mi fermano e mi chiedono selfie. È davvero bello: i fiorentini sono davvero gentili. Il mio ristorante preferito? Koko, dove si mangia Sushi".

Chi sono i suoi idoli di infanzia?

"Luis Suarez e Leo Messi. La vita qui a Firenze è fantastica. A Liverpool quando piove non sei di buon umore la mattina, mentre a Firenze quando splende il sole ti senti felice e pronto ad affrontare la giornata".

Gerrard diventerà un tifoso della Fiorentina?

"Lo è già adesso forse. Fa il tifo per la squadra viola e per me".

Cosa fa nel tempo libero?

"Mi piace visitare la città, ma ancora non sono riuscito a visitarla tutta: ho visto solo Piazzale Michelangelo".

Perché ho scelto la Fiorentina?

"C'erano due club su di me: ho pensato che con la nuova proprietà, con Commisso che sogna di vincere trofei, le loro ambizioni avrebbero combaciato con le mie. Il professor Vergine ha creduto molto in me. Adesso spero di poter ripagare la sua fiducia. Mi mancano molto i miei genitori: vengono spesso a trovarmi a Firenze ma avendo vissuto per 10 anni in Spagna da bambino riesco ad adattarmi velocemente a tutto. Chi mi ha aiutato ad ambientarmi? Tutto lo staff ma anche Joe Barone. Chi mi ha impressionato più di tutti dei miei compagni? Christian Koffi, ha davvero un incredibile potenziale".