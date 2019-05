Fiorentina bollente: anche il posto di Corvino ora è in bilico

© foto di Giacomo Morini

Diego e Andrea Della Valle hanno indicato alla dirigenza la via per rilanciare il progetto Fiorentina: il punto di riferimento sarà Vincenzo Montella, tecnico voluto dalla proprietà, avrà un ruolo decisivo anche nelle future scelte di mercato. Per Freitas incarico terminato, conferma la Gazzetta dello Sport, ma anche Pantaleo Corvino non è più intoccabile. Non si dimetterà ma non avrà più un'autonomia assoluta nelle scelte e dovrà accettare di condividere le scelte di mercato con Montella. I Della Valle hanno rinviato di un mese qualsiasi decisione e una delle ipotesi fatte dalla rosea è uno spostamento totale sul Settore Giovanile, che il club vuole rilanciare a massimi livelli.