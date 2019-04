© foto di Giacomo Morini

Si è da poco concluso il primo tempo di Fiorentina-Bologna. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0.

BUONA VIOLA IN AVVIO - La nuova Fiorentina targata Vincenzo Montella parte bene e nella prima mezz'ora di gioco crea un paio di palle gol. La migliore sui piedi di Simeone, con il Cholito che si fa 50 metri palla al piede prima della conclusione, sulla quale Skorupski è attento. Il portiere del Bologna si ripete qualche minuti più tardi con un paio di respinte al termine di un'azione prolungata dei viola.

FATICA IL BOLOGNA - La squadra di Mihajlovic dietro si difende bene, ma in attacco non riesce mai a mettere in difficoltà la retroguardia gigliata. Il primo tiro verso la porta arriva dopo ben 35 minuti, anche se la conclusione di Poli finisce alta sopra la traversa. Cinque minuti più tardi la prima, vera, parata di Lafont, con il portiere viola che anticipa Palacio dopo la sponda di Orsolini. Il primo tempo termina 0-0: meglio i viola di Montella, ma le occasioni, da ambo le parti, si contano sulle dita di una mano.