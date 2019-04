© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Stefano Pioli come tecnico della Fiorentina è legato a doppio filo con la partita contro il Bologna. Un altro passo falso significherebbe immediatamente esonero per l'allenatore emiliano, con Bigica, attuale tecnico della Primavera, che guiderebbe la squadra fino al termine del campionato quando poi verrà scelto la prossima guida tecnica. Una decisione che verrà presa dopo la Coppa Italia con Di Francesco e Giampaolo in pole position e in seconda battuta Liverani e Montella.