Fiorentina-Bologna termina 0-0: la scossa Montella non basta ai viola

© foto di Giacomo Morini

Si è da poco conclusa la sfida fra Fiorentina e Bologna. 0-0 il punteggio finale dopo 90 minuti di battaglia sotto la pioggia.

PRIMO TEMPO DI MARCA VIOLA, MA I GOL NON ARRIVANO - La nuova Fiorentina targata Vincenzo Montella parte bene, con i viola che tengono in mano fin da subito il pallino del gioco, senza tuttavia creare particolari problemi dalle parti di Skorupski: un paio di parate nel primo tempo da parte dell'estremo difensore del Bologna che chiude lo specchio a Simeone e compagni. Il Bologna, nella prima frazione di gioco, difende con ordine ma davanti è ben poca cosa: per vedere una conclusione del club felsineo bisogna aspettare il minuti numero 35.

CRESCE LA FIORENTINA NELLA RIPRESA - Nel secondo tempo la Fiorentina attacca con maggior convinzione e crea decisamente di più rispetto alla prima frazione di gioco. Chiesa per due volte prova la conclusione senza troppa fortuna, ma l'occasione di Muriel capita sui piedi di Muriel: il colombiano si ritrova solo in area dopo aver vinto il duello con Lyanco, ma calcia violentemente su Skorupski. Anche Mirallas, entrato al posto di Simeone nella ripresa, prova a beffare il portiere del Bologna da fuori area, ma la conclusione del belga è troppo centrale per poter impensierire l'ex Roma.

LA VIOLA NON SA PIU' VINCERE, IL BOLOGNA PORTA A CASA UN PUNTO PREZIOSO - Il cambio di allenatore in casa Fiorentina ha portato solo una leggera scossa. I Viola hanno giocato meglio del Bologna, ma il gol nonostante le occasioni create, non è arrivato. Ne approfitta il Bologna, che soffrendo di squadra riesce a portare a casa un punto prezioso per la salvezza.