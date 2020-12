Fiorentina, Bonaventura parole da leader sui social e Piatek mette un like che fa rumore

"Gli uomini veri si vedono nelle difficoltà" ha scritto ieri sui socialJack Bonaventura dopo la sconfitta subita dalla Fiorentina contro il Milan. Una frase da leader che Prandelli spera di veder tradotta presto in campo. La notizia però arriva da un like, quello di Piatek, che fa sempre rumore quando si parla di viola, visto che pare decisamente attento a ciò che succede dalle parti del Franchi. L'attaccante polacco è uno dei nomi che la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione in vista di gennaio e questi like galeotti potrebbero somigliare a un'apertura da parte dell'ex Genoa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.