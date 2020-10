Fiorentina, Bonaventura: "Vogliamo ritrovare subito i tre punti ma con l'Udinese è dura"

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato così tramite il profilo ufficiale Twitter del club viola: "Sono felice qua a Firenze e mi sono ambientato molto bene. La squadra mi piace, la Fiorentina è una piazza che mi è sempre piaciuta. Sono felice di essere qua e spero di fare una grande stagione. L'Udinese è una squadra organizzata quindi sarà una gara difficile. In Serie A per vincere devi lottare contro tutte le squadre. Non siamo contenti dell'ultimo pareggio contro lo Spezia e per questo vogliamo ritrovare subito i tre punti. Mi dispiace non giocare con il nostro pubblico perché giocare in casa con lo stadio pieno è un vantaggio importante".