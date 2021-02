Fiorentina, Borja Valero: "Avevo molte offerte ma non ho avuto dubbi. Resterò a vivere a Firenze"

Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, ha parlato della sua seconda vita in viola in una lunga intervista rilasciata al sito Fanpage.it: "Sono molto contento di essere tornato a quella che è stata casa mia per diverso tempo e che resterà tale anche quando smetterò di giocare. Avevo diverse offerte, e questa cosa mi ha fatto felice, ma quando è arrivata quella da Firenze non ho avuto dubbi e abbiamo deciso di tornare qui. Purtroppo le cose non stanno andando nel modo sperato, sul campo la squadra non dimostra quello che vale "sulla carta". Dobbiamo e possiamo fare di più per Firenze". Infine sull'esperienza all'Inter: "Sono molto soddisfatto di quello che ho fatto, sono stato impiegato in molte partite importanti dopo che ero finito ai margini. È stato un orgoglio per me e mi ha fatto capire che lavorando bene si ottiene tutto".