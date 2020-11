Fiorentina, Borja Valero fa 250 in A: "Non c’è niente da festeggiare. Testa bassa e bocca chiusa"

In occasione della gara di ieri tra la sua Fiorentina e il Benevento, che ha visto i viola soccombere ai sanniti per 1-0, Borja Valero ha tagliato il traguardo delle 250 presenze in Serie A. Sul prestigioso traguardo il centrocampista spagnolo ha scritto alcune parole sul suo account Instagram: “Bellissimo traguardo ma purtroppo non c’è niente da festeggiare. Testa bassa, bocca chiusa e lavorare sodo è l’unica ricetta”.