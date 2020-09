Fiorentina, Borja Valero: "Ho ricevuto offerte più ricche ma al cuore non si comanda"

"Mi hanno insegnato dei valori quando ero piccolo e li porto avanti come ho fatto da sempre". Borja Valero spiega così, in conferenza stampa, il motivo per cui è voluto tornare alla Fiorentina nonostante le tante offerte ricevute, tra cui molte più ricche e più lunghe rispetto al contratto annuale che poi ha firmato in viola: "Ho giocato tanto nell'ultima stagione e mi hanno chiamato in tante squadre, e quasi tutte mi hanno offerto più anni e più soldi ma al cuore non si comanda. Dopo che ho saputo che l'Inter non mi avrebbe rinnovato il contratto, l'unica opzione quando ho parlato con i miei agenti è stata questa. Sarei tornato qua, o qua".