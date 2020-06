Fiorentina-Brescia 1-1, Ribery torna e ispira, male Chiesa. Papetti super: i voti di TMW

FIORENTINA

Dragowski 6.5 Incolpevole sul rigore, dove va a est col pallone a ovest. Per il resto osserva con attenzione lo sviluppo della partita dalla propria metà campo. Sveglia nel finale: ci mette il guantone.

Caceres 4.5 La disperata rincorsa a Dessena sul vantaggio delle Rondinelle lo vede benedetto dall'arbitro che lo ammonisce. Al settantesimo, però, La Penna non perdona: intervento su Tonali e rosso.

Ceccherini 6 Soffre il brio di Donnarumma, che rincula e lo porta fuori, cercando gli inserimenti dei mediani. Migliore nella ripresa ma senza spiccare.

Pezzella 6.5 L'incornata è da Pezzella d'antan: stacca su tutti e colpisce forte e dritto alle spalle di Joronen. Ancor più solido nella seconda frazione, sfiora il raddoppio ma la traversa non è d'accordo.

Dalbert 5 Un giallo per un'entrata sconsiderata su Bjarnason, un fallo su Tonali dove viene graziato, una partita che dura quarantacinque minuti. Pure troppo. (dal 46' Lirola 5.5 La ripartenza sprecata al settantesimo è di quelle che grida vendetta. Per il resto onesta mestieranza, col Brescia che gioca solo più in basso del Tropico).

Duncan 5 Dall'altra parte delle telecamere e spesso anche del gioco, si eclissa e fatica in entrambe le fasi. Tocchi sbagliati, inserimenti che latitano. Bocciato. (dal 67' Ghezzal sv Entra. Caceres espulso. Sostituito. dal 72' Milenkovic sv).

Pulgar 5.5 Tocchi brevi e leggeri, poche verticalizzazioni, un cross però di velluto che Pezzella mette in rete per il pari. E' l'uomo d'ordine, poc'altro, in questo caldo pomeriggio fiorentino.

Castrovilli 6.5 Bjarnason lo martella all'islandese e pure Tonali, che è regista di professione, gli sbatte il ciak sulle caviglie. Cresce nella ripresa, quasi imprendibile. Primo ballerino, vederlo danzare col pallone ai piedi è una delizia.

Chiesa 5 Titoli e prime pagine presupporrebbero ben altra prestazione. Invece non è trascinatore ma solo talento da cui guardarsi con attenzione. A livello di giocate e incisività, non è quello che ci si attendeva. Ammonizione ingenua nel finale, salterà la Lazio (dal 92' Sottil sv).

Vlahovic 6 Alettoni larghi e paragoni pesanti, il centravanti della Viola che verrà è nel frattempo un bel progetto di calciatore ma ancora in cerca della concretezza che serve per esser grandi. E, magari, anche di servizi migliori da parte dei compagni.

Ribery 7 Torna ed è già una bella notizia per Firenze e pure per la Serie A. Il genio di Francia inizia in surplace, poi ha dei lampi che illuminano il pomeriggio fiorentino. Straordinario e pure in crescendo. (dal 92' Cutrone sv).

Iachini 5.5 La Fiorentina non emerge dai bassifondi della classifica nonostante i ritorni importanti, nonostante una partita dove avrebbe pure meritato. Migliora la squadra durante l'intervallo ma questo non giustifica una vittoria che per navigare in acque tranquille era obbligata.

BRESCIA

Joronen 6 Di gol, alla fine, ne prenderà solo uno perché l'ottima terna arbitrale ne cancella tre alla Fiorentina. Guantoni sempre presenti sulle conclusioni senza la bandierina alzata.

Sabelli 6 Il semprepresente della Serie A, lui con Romagnoli tra i giocatori di movimento, parte tenendo bene Ribery ma finisce poi spesso ubriacato quando il francese decide di accendere l'interruttore all'improvviso.

Papetti 6.5 Minorenne ma senza paura. L'esame di maturità in viola è superato: quando non riesce a uscire a schiena dritta, spazza a testa bassa. Il salvataggio al 60' è di quelli che ti ricordi.

Mateju 6 Vlahovic ha il fisico del marcantonio, pur con le difficoltà del caso il ceco è buon argine. Nella ripresa cala, il serbo allarga le ali e lui va in difficoltà ma il salvataggio nel finale è di quelli da applausi.

Semprini 6 Tiene bene Chiesa e visti titoli e prime pagine, è qualcosa che merita più di una menzione. In fase offensiva non si fa sentire ma Lopez gli ha cucito un abito prettamente difensivo. (dall'84' Martella sv)

Bjarnason 5.5 Incudine e martello, apre il gas a briglia e capelli sciolti quando la gara apre, cala col passare dei minuti. Non convince neppure Lopez, sostituito. (dal 54' Romulo 5.5 Entra ma non spinge e in fase di contenimento è leggero sui centrocampisti della Fiorentina. Anche coi viola in diecio non riesce a incidere come vorrebbe).

Tonali 6 Ha dei tocchi che sono un faro nella notte del Brescia, la verità è che spesso predica nel deserto. Intorno all'oasi delle sue giocate, le Rondinelle non costruiscono nulla. Il salto è necessario, anche per la sua carriera.

Dessena 5.5 Conquista il rigore ma per il resto non riesce a trascinare il Brescia come dovrebbe e vorrebbe. Le Rondinelle vivono una gara in difficoltà, anche quando in dieci.

Zmrhal 5 Impalpabile, l'ennesima prestazione senza lode per il trequartista del Brescia. Quello del diez è stato uno dei talloni d'Achille della stagione del club di Cellino. (dal 66' Spalek 5 Al posto di Zmrhal ma di fatto cambiare gli addendi stavolta non garantisce alcun risultato positivo).

Skrabb 5 Scelto per la prima volta da titolare, si fa notare solo per una conclusione di violenza nella ripresa. Per il resto dei suoi minuti recita con onestà il ruolo della comparsa non pagante. (dal 54' Torregrossa 5 Dal momento del suo ingresso in campo non riesce mai a essere incisivo. La Fiorentina è in dieci? A giudicar dalle sortite d'attacco, non pare).

Donnarumma 6 L'unico del pacchetto avanzato a squillare la tromba. Ok il rigore ma in generale prova a raccogliere il boccino e a trasformare il Brescia in qualcosa di più che in una squadra chiusa e di ripartenza.

Lopez 4.5 Il Brescia non ha un costrutto tattico. Cerca qualche sortita affidandosi al genio di Tonali o alle ripartenze di Donnarumma. In apertura i suoi provano a sembrare un'orchestra ma si scorda presto e non ritrova la quadra neppure in superiorità numerica.