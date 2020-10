Fiorentina, buone notizie per Iachini: Pezzella a disposizione, contro lo Spezia ci sarà

Il provino che la Fiorentina attendeva con ansia per German Pezzella è andato bene e il capitano già oggi torna ad allenarsi con il gruppo. Lo scrive La Nazione, facendo il punto sulla probabile formazione viola a pochi giorni dal ritorno in campo contro lo Spezia. Logico pensare che il capitano riprenderà il suo posto nella difesa viola, per il resto Iachini non sembra ancora intenzionato a cambiare modulo: si riparte dunque dal 3-5-2 con Bonaventura e Castrovilli mezzale, Amrabat regista e a destra Lirola.