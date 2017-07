Fiorentina, c'è l'ok di Nkunku. Il PSG apre all'affare

Prosegue spedita la trattativa della Fiorentina per Christopher Nkunku, il duttile centrocampista classe 1997 in forza al PSG, che balzò agli onori della cronaca per la doppietta al Real Madrid nella Youth League, al di là del debutto in Champions League con la prima squadra. La novità delle ultime ore è che Nkunku ha detto sì alla Fiorentina e anche il PSG ha aperto. Situazione ben impostata e tutta da seguire. A riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, attraverso il proprio blog.