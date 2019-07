Fiorentina, c'è l'accordo con Dragowski per l'adeguamento del contratto

© foto di Giacomo Morini

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, con l'arrivo di Pol Lirola adesso Vincenzo Montella ha chiuso la linea difensiva in vista della prossima stagione. L’ex Sassuolo a destra, Milenkovic e Pezzella come centrali e Biraghi terzino sinistro: così si presenterà la difesa titolare dell'anno prossimo, un reparto affidabile. E i collaboratori di mister Rocco hanno trovato l’accordo anche con Dragowski per l’allungamento e l’adeguamento del contratto. Un problema in meno per una Fiorentina che, prima dell’inizio del campionato dovrà mettere a posto tanti contratti.