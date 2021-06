Fiorentina, c'è l'accordo con Oliveira: manca ancora l'intesa con il Porto

La Fiorentina - scrive stamani La Gazzetta dello Sport - avrebbe già raggiunto l'accordo con Sergio Oliveira: 3 milioni netti per 4 anni, un ingaggio in linea con il valore del giocatore. L'accordo con il Porto però sarebbe ancora lontano: il club lusitano chiede 20 milioni di euro, la Fiorentina non vorrebbe andare oltre i 12 più bonus. Un punto d’incontro tra i club potrebbe essere intorno ai 15 milioni di euro, ma l'accordo con il giocatore mette la Fiorentina in una situazione di grande vantaggio.