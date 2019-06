© foto di Federico De Luca

Il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, dopo una giornata intensa e dalle mille emozioni, è tornato in albergo per riposare in vista di altri giorni pieni di lavoro e decisioni importanti. Tutti si aspettano di conoscere presto i nomi dell'organigramma viola, e lo stesso tycoon ha dichiarato che resterà altri due o tre giorni in Italia proprio con l'intento di sciogliere le riserve in merito ai principali ruoli societarie. I nomi che sono usciti sono quelli di Umberto Gandini, ex dirigente di Roma e Milan e di Luca Scolari, responsabile tra le altre cose del campo dedicato ad Astori a Betlemme. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, ci sarebbe anche un altro nome che gli uomini vicino a Commisso stanno proponendo per il ruolo di amministratore delegato e si tratta di Andrea Cardinaletti, ex presidente del Credito Sportivo che nel corso della sua carica ha permesso alla Juventus la costruzione dell'Allianz Stadium. Il dirigente è stato anche ad del Palermo di Zamparini e dell'Ascoli. Ora è libero da vincoli sportivi ed è uno dei nomi che circola negli ambienti gigliati quando si parla di dirigenti che potranno entrare a far parte dei piani della nuova Fiorentina americana.