© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al tema legato a Patrick Cutrone in orbita viola sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino: come spiega il quotidiano, il ds Pradè aveva già provato ad acquistarlo con l’idea di consegnarlo a Montella, l’allenatore che lo aveva fatto esordire in Serie A, ma Il prezzo elevato, quasi venticinque milioni, tagliò fuori i viola. Oggi la realtà è cambiata: la società viola sta valutando come tornare alla carica per chiudere l’operazione. Cutrone ha già fatto sapere di essere disponibile a tornare in Italia soltanto pochi mesi dopo averla lasciata. La Fiorentina vorrebbe impostare l’operazione sulla base un prestito oneroso, rimandando all’estate la decisione sull’eventuale riscatto. L’eventuale arrivo Cutrone dovrebbe essere gradito anche nello spogliatoio.