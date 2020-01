© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa e Fiorentina non si sono incontrate solo in campo, ma anche per quanto riguarda il mercato ci sono degli intrecci. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, che sottolinea come ad una settimana dalla chiusura del mercato la Fiorentina sia principalmente alla ricerca di un difensore, tanto più che tre titolari della difesa saranno assenti nelle prossime partite. Per rinforzare la rosa si guarda proprio in casa Genoa, dove Goldaniga - di proprietà del Sassuolo - piace molto così come Pisacane del Cagliari.