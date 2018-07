Fiorentina, caccia al vice Lafont: idea Rafael

© foto di Federico De Luca

Come riporta Il Corriere Fiorentino, presto potrebbero partire sia Dragowski che Cerofolini. Per questo motivo l'arrivo del solo Lafont non basta. Un'idea per la porta potrebbe essere il brasiliano Rafael, da oggi svincolato dopo l'esperienza al Napoli. Conosce già il campionato italiano, potrebbe fare il secondo senza problemi.