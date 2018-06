Fiorentina, caccia all'esterno: idee Boetius e Jesè Rodriguez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola spiega che la Fiorentina cerca esterni per l'attacco. Un titolare, soprattutto, per affiancare Giovanni Simeone e Federico Chiesa. Irraggiungibile Matteo Politano del Sassuolo per costi e quotazioni, piace Jean-Paul Boetius del Feyenoord e sembra tornare di moda anche l'ipotesi Jesè Rodriguez. Di proprietà del PSG, è reduce dallo sfortunato prestito allo Stoke City, culminato con la retrocessione in Championship dei Potters.