Fiorentina, Caceres: "Chiesa? Tutti vogliamo il grande salto ma deve giocare al massimo"

vedi letture

Martin Caceres, difensore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport prima della partita contro l'Inter: "Sinceramente sappiamo di aver fatto una bella partita a San Siro, nonostante il risultato. La Samp ha fatto zero punti ma meritava di più: quest'anno si cerca di fare qualcosa di diverso, vedremo i risultati, ma senza pressione".

Il mercato influenzerà Chiesa?

"Lo conosco da poco, è un gran professionista: tutti vogliamo fare il salto in una grande squadra, ma deve essere consapevole di scendere in campo per dare il massimo per sé e i compagni, che è la cosa più importante".