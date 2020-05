Fiorentina, Caceres: "Ho avuto il Coronavirus senza saperlo. Ora sono negativo"

Martin Caceres ha avuto il coronavirus. Lo ha ammesso lo stesso difensore uruguaiano in una diretta Instagram con la comica Yisela Paola (Yipio sul noto social network) rivelando anche come adesso sia negativo al virus: "Ho avuto il coronavirus per 60 giorni nel mio corpo senza saperlo. Ora ho fatto i due tamponi e sono negativo, sto bene. Ho avuto i primi sintomi intorno all’8 marzo, li sentivo nei polmoni. Mi hanno detto: ‘Mettiti in quarantena, in 20 giorni ti passa’. E invece no, evidentemente si era innamorato. Non se ne andava. Ora mi sento un uomo nuovo".