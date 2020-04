Fiorentina, Caceres: "La mia ambizione è restare qui. Vorrei tanto rimanere"

Sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio c'è una lunga intervista a Martin Caceres, che dopo aver spiegato come stia passando questa quarantena lontano dalla famiglia, racconta come la tentazione di partire e tornare in Uruguay sia stata forte. "Ma siamo professionisti, dobbiamo rispettare le regole". Poi si passa al suo futuro: "L'ho detto subito che la mia ambizione era restare a Firenze. Qui sto bene, vivo bene: la Fiorentina è una squadra giovane, ma può crescere molto. Mi piacerebbe tanto proseguire". Conclude con due consigli per acquisti in salsa uruguaiana: Brian Rodriguez del Los Angeles FC e Matias Vina del Palmeiras.