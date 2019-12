Fiorentina, Caceres: "Le critiche ci stanno. Il 5-2 di Cagliari? Mamma mia"

© foto di Giacomo Morini

Il difensore della Fiorentina, Martin Caceres, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del recente filotto di cattivi risultati che sta attraversando la società viola. "Veniamo da un periodo non facile, le critiche ci stanno. Dopo avere vinto martedì in Coppa Italia dobbiamo a tutti i costi ritrovare il successo anche in campionato. Un momento di calo ci può stare durante la stagione, specie per una squadra giovane. Volevamo dare continuità, invece sono arrivate le sconfitte come il 5-2 di Cagliari. Mamma mia".