© foto di Giacomo Morini

Martin Caceres, difensore uruguagio della Fiorentina, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport. "È uno che ha vinto tutto ovunque, soprattutto in Germania, ma che ha ancora fame. Non si accontenta. Pensate che quando si è allenato con noi in campo, mi sono detto che al massimo avrebbe potuto avere 30 anni. Ha portato entusiasmo e carisma. Dragowski? Guai a metterlo in discussione".