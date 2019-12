Fiorentina, Caceres: "Voglio vincere la Coppa Italia. Siamo con Montella"

© foto di Giacomo Morini

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport il difensore della Fiorentina Martin Caceres ha parlato anche degli obiettivi stagionali della squadra viola: "Voglio vincere la Coppa Italia, mentre in campionato dobbiamo dimostrare settimana dopo settimana di non essere una squadra da zona retrocessione". Parole poi anche su Vincenzo Montella, sempre in bilico: "Il pareggio contro l'Inter ha interrotto almeno per un po' le critiche nei suoi confronti. Noi siamo con lui".