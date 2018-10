Fiorentina-Cagliari 1-1 al 69'. Pavoletti entra e segna dopo pochi minuti

© foto di Federico Gaetano

Leonardo Pavoletti pareggia i conti per il Cagliari. Azione che parte da Joao Pedro e prosegue con Faragò che dalla destra mette in mezzo e trova il centravanti, subentrato a partita in corso a Cerri, a superare Pezzella e Lafont. Fiorentina-Cagliari è ora sull'1-1 al 69'. Quarta rete in campionato per Pavoletti, che festeggia così la paternità.