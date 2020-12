Fiorentina, Caicedo resta in pole per l'attacco: sarà decisiva la parola di Prandelli

Il Corriere dello Sport parla di Felipe Caicedo e del suo nome diventato caldo in ottica Fiorentina. Il giocatore potrebbe essere la soluzione giusta per i viola e la freddezza dei rapporti con Simone Inzaghi dopo l'esclusione a San Siro si è amplificata ulteriormente. È un classe 1988 che abbina voglia di rilancio all'esperienza. Da convincere però c'è la Lazio che non lo lascerà andare per una cifra inferiore ai 5-7 milioni di euro. L'ecuadoriano e la sua famiglia vedrebbero Firenze come piazza gradita, alla Fiorentina piace il fatto che non metterebbe in ombra Vlahovic. Sarà decisiva la parola di Cesare Prandelli, conclude il quotidiano.