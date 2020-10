Fiorentina, Callejon: "Convinto da Pradè. Il 3-5-2? Lavorando e stando bene si ottiene tutto"

vedi letture

Dopo la presentazione ufficiale come nuovo giocatore della Fiorentina Josè Maria Callejon, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: Mi piaceva l'idea di Firenze e della Fiorentina. Poi il direttore mi ha convinto. Rimanere in Italia era importante per la mia famiglia. Il 3-5-2? Non ci ho mai giocato, ma darò il mio meglio. Farò quello che mi chiede il mister, sono a disposizione. Lavorando e stando bene le cose verranno fuori".