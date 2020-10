Fiorentina, Callejon dopo la sua prima da titolare: "Mi sono trovato bene da seconda punta"

Jose Maria Callejon, esterno che oggi ha debuttato tra i titolari della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo il 3-2 dei viola contro l'Udinese: "Dopo l’ultimo pareggio dovevamo trovare subito i tre punti per il gruppo, per la società e per i tifosi. Adesso pensiamo alla Coppa Italia. Volevamo vincere a tutti i costi ma dobbiamo gestire meglio le gare. Sto cercando di raggiungere la mia forma migliore ma ho bisogno di giocare. Mi sono trovato bene da seconda punta anche se non ci ho giocato molto durante la mia carriera. Io gioco dove mi dice di giocare il mister. Non è piacevole ricevere le critiche ma questo è il calcio e noi dobbiamo andare avanti a testa alta”.