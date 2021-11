Fiorentina, Callejon non ha convinto del tutto: a gennaio potrebbe tornare in Spagna

Secondo quanto riportato da La Nazione, nonostante José Maria Callejon sia uno dei giocatori più utilizzati nell'attacco della Fiorentina, lo spagnolo non avrebbe avuto un rendimento pienamente soddisfacente agli occhi del club e la sua permanenza fino al termine della stagione non sarebbe così scontata, anzi. Ci sarebbe la possibilità che l'ex Napoli lasci Firenze già a gennaio, con alcuni club in Spagna interessati al suo cartellino.