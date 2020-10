Fiorentina, Callejon su Chiesa: "Non sono l'erede di nessuno. Siamo diversi"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore viola, Josè Maria Callejon ha parlato dell'eredità di Chiesa da coprire tornando a spiegare il motivo per cui fare un paragone con il nuovo juventino, non ha senso: "Non mi piace essere l'erede di nessuno perché non lo sono. Siamo due giocatori diversi. Chiesa diventerà fortissimo ma io vengo qua a fare il mio lavoro. Cercherò di fare il mio lavoro e se giocherò al suo posto darò il massimo come in qualsiasi altro ruolo".