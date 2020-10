Fiorentina, Callejon verso la prima da titolare: la scelta di Iachini per superare la crisi

Contro l'Udinese, domenica al Franchi con fischio d'inizio alle 18, la Fiorentina scoprirà il valore di José Maria Callejon, che per la prima volta dal suo approdo in viola inizierà la partita partendo tra i titolari. Il dubbio sulla sua collocazione nel 3-5-2 di Iachini tiene banco, ma il mister è pronto a cambiare magari a gara in corso per esaltarne la qualità e l'esperienza. La notizia è comunque che lo spagnolo, seppur non al massimo, è pronto ad aiutare la sua nuova squadra ad uscire dalla piccola crisi post Sampdoria e Spezia. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.